Звезда сериала Закон каменных джунглей вышла замуж. Актриса Ольга Виниченко продемонстрировала подвенечный наряд.

Звезда сериала "Закон каменных джунглей" вышла замуж.Актриса Ольга Виниченко продемонстрировала подвенечный наряд.Артистка и ее избранник расписались в одном из столичныхЗАГСов. После регистрации Ольга Виниченко и ее новоиспеченный муж отправились вмузей-усадьбу "Кусково", что в Москве. В поместье молодожены устроилифотосессию.Ольга Виниченко выбрала элегантное свадебное платье соткрытыми плечами и небольшим шлейфом. Не забыла невеста и о фате.Об избраннике Виниченко ничего неизвестно. Ольга тщательноскрывает личность возлюбленного.Отметим, что пышное торжество звезде сериала "Закон каменныхджунглей" пришлось отложить до зимы из-за пандемии. Пара планирует устроить банкетв декабре, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.17 Авг 2020 в 4:16 PDT"Даже в свадебном платье – кошка)", "Кому то повезло", "Желаюсчастья,крепкой любви и долгих лет супружеской жизни❤️!!!", "Оль, какая же ты красивая!!!! Будь счастлива и любима! ❤️❤️❤️", "Аааа, дорогая, я тебя от всей души поздравляю!!!! Будь счастлива (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравили поклонники звезду сериала "Законкаменных джунглей" Ольгу Виниченко.Как писали "Дни.ру", . Имя избранника актриса не назвала и лишьотметила, что он самый замечательный на свете.