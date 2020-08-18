Звезда сериала Закон каменных джунглей вышла замуж.
Актриса Ольга Виниченко продемонстрировала подвенечный наряд.
Звезда сериала "Закон каменных джунглей" вышла замуж.
Актриса Ольга Виниченко продемонстрировала подвенечный наряд.
Артистка и ее избранник расписались в одном из столичных
ЗАГСов. После регистрации Ольга Виниченко и ее новоиспеченный муж отправились в
музей-усадьбу "Кусково", что в Москве. В поместье молодожены устроили
фотосессию.
Ольга Виниченко выбрала элегантное свадебное платье с
открытыми плечами и небольшим шлейфом. Не забыла невеста и о фате.
Об избраннике Виниченко ничего неизвестно. Ольга тщательно
скрывает личность возлюбленного.
Отметим, что пышное торжество звезде сериала "Закон каменных
джунглей" пришлось отложить до зимы из-за пандемии. Пара планирует устроить банкет
в декабре, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
17 Авг 2020 в 4:16 PDT
"Даже в свадебном платье – кошка)", "Кому то повезло", "Желаю
счастья,крепкой любви и долгих лет супружеской жизни❤️!!!", "Оль, какая же ты красивая!!!! Будь счастлива и любима! ❤️❤️❤️", "Аааа, дорогая, я тебя от всей души поздравляю!!!! Будь счастлива (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравили поклонники звезду сериала "Закон
каменных джунглей" Ольгу Виниченко.
Как писали "Дни.ру", . Имя избранника актриса не назвала и лишь
отметила, что он самый замечательный на свете.