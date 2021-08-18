Департамент имущественных и земельных отношений опубликовал проект прогнозного плана приватизации, в который вошли шесть предприятий. За 2022-2024 годы планируется изменить форму ..
Департамент имущественных и земельных отношений опубликовал проект прогнозного плана приватизации, в который вошли шесть предприятий. За 2022-2024 годы планируется изменить форму собственности трёх ГУПов, а также продать другие крупные активы.
Итак, приватизации подлежат:
- ГУП «Дорожно-строительное управление №3».
- ООО «Владимиртеплогаз»;
- АО «Владимирский тепличный комбинат»;
- ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»;
- ГУП «Владимирское карьероуправление»;
- АО «Меленковское автотранспортное предприятие».
От реализации госимущества власти планируют получить 452 млн рублей в 2022 году, в 2023 – 15,5 млн рублей, а в 2024-м – 40 млн.
В состав входят здания, земля, прочие сооружения. Всего - 84 имущественных комплекса.
Напомним, что на 1 июля администрации Владимирской области принадлежали семь ГУПов и акции в 25 предприятиях. Стоит упомянуть, что ликвидация государственных унитарных предприятий как формы собственности проводится централизованно по всей стране, так как признана малоэффективной.
Следующий этап - рассмотрение плана приватизации Законодательным Собранием региона.