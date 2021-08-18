«Ростелеком» подводит итоги тестирования биопрокторинга — новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. Он включает в себя два сервиса: юридически

«Ростелеком» подводит итоги тестирования биопрокторинга — новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. Он включает в себя два сервиса: юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга1. Система отслеживает отвод взгляда от монитора, наличие посторонних голосов на записи, смену студентом рабочего окна и другие нарушения. В ходе летней сессии 2021