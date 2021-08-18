За 7 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников по алиментам более 80 миллионов рублей. Что на 25 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отношении

За 7 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников по алиментам более 80 миллионов рублей. Что на 25 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отношении нерадивых родителей, забывающих о своих обязательствах перед собственными детьми, было вынесено свыше 3500 постановлений о временном ограничении на выезд за границу. Более 450 неплательщиков ограничили