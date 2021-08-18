119 деревень региона борются за приз почти в 200 тысяч рублей. Седьмой по счету конкурс на звание «Самой красивой деревни во Владимирской области» преодолел экватор. На этот раз члены

119 деревень региона борются за приз почти в 200 тысяч рублей. Седьмой по счету конкурс на звание «Самой красивой деревни во Владимирской области» преодолел экватор. На этот раз члены оргкомитета побывали в трёх деревнях Киржачского района, жители которых подали заявки на участие. Местные встретили гостей хлебом и солью. Среди точек посещения – деревня с необычным