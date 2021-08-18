Кандидат в Государственную думу от партии Новые люди Данил Махницкий обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением возобновить планы по созданию кластера федеральных чиновников в Новой Москве.

Кандидат в Государственную думу от партии "Новые люди" Данил Махницкий обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением возобновить планы по созданию кластера федеральных чиновников в Новой Москве.Данил Махницкий напомнил, что изначально Новая Москвы задумывалась как амбициозный проект перевода федеральных министерств за МКАД. По словам сторонника партии "Новые люди", объединение ряда ведомств в "Москва-Сити" привело к ускорению процесса принятия решений, а также сэкономило 300 миллионов рублей в год."Мы не нашли в открытых источниках информации об отказе от переезда, лишь о заморозке проекта. Поэтому публично призываем правительство вернуться к этой идее", – отметил Махницкий.Кандидат в Госдуму от "Новых людей" считает, что переезд чиновников в Новую Москву положительно повлияет на градостроительную политику этой территории. Мол, реализация отложенного в долгий ящик проекта позволит остановить бесконтрольное строительство "человейников". Это вынудит город соблюдать нормативы по строительству социальной инфраструктуры для всех жителей ТиНАО, уверен член партии.Напомним, в 2013 году правительством была озвучена идея создать административно-деловой центр в Коммунарке на территории площадью 150 гектаров. Однако проект так и не начали реализовывать.Весной 2019 года офисы Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росстандарта, Росимущества и Ростуризма появились в "Москва-Сити". Для размещения около пяти тысяч чиновников потребовалось 75 000 квадратных метров помещений в башне "IQ-квартал". В деловом кластере должны обосноваться еще 14 министерств.Стоит отметить, что весной 2020-го Махницкий создал петицию об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса, которую подписали 375 тысяч человек. Он же является автором интерактивной карты "Бизнес терпит бедствие", через которую предприниматели рассказывали о проблемах в своем бизнесе.