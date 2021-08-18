Поставщики жалуются на рост цен на перевозку товаров. С чем это связано – в материале Дни.ру.

Поставщики жалуются на рост цен на перевозку товаров. С чем это связано – в материале "Дни.ру".В России поставщики продуктов заявили о росте цен на перевозку до 160%. В Минсельхозе совместно с Минпромторгом и Минтрансом уже занимаются решением этой проблемы.В Картофельном Союзе рассказали, с чем связана такая тенденция. По словам руководителя аппарата организации Татьяны Губиной, все дело в логистике, которая является в цепочке "от поля до полки в магазине" очень важным звеном."На фоне подорожания всех остальных составляющих продукции дорожает и транспорт. Это одно. И второе – это отсутствие наличия транспорта. Транспортники тоже попали под затяжное обновление техники, под администрирование. Это сказывается на процессе. Мы ощутили это в полном объеме в начале сезона, в начале лета. В это время начинается сезонное увеличение спроса на специализированный транспорт в связи с тем, что созревает ранний картофель и овощи. В это время созревают фрукты. Этот вал продукции везут с югов в центр России либо на Урал или в Сибирь. В это время происходит дефицит и рост цен", – отметила Губина.Сказать, насколько транспортная логистика отразится на цене продуктов в ближайшее время, поставщики пока затрудняются. Это станет возможным с началом массовой уборки продукции в сентябре."В этом году поздний сезон уборки. И тогда подведем итоги по внутренним хозяйственным перевозкам, по перевозкам по распредцентрам, к концу сезона сможем сказать, что получится с конечной ценой", – заключила Татьяна Губина.Ранее "Коммерсант" сообщил, что в ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" фиксируют увеличение цен на перевозку на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных — от 24% до 160%.