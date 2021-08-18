Артист Осмар Прадо отмечает 74-летие

Артист Осмар Прадо отмечает 74-летиеБразильского актера Осмара Прадо в России знают благодарясериалу "Клон". В телехите начала нулевых он сыграл Лобату -помощника одного из главных героев – бизнесмена Леонидаса. Через персонажа Прадосоздатели теленовеллы показывали, как алкоголь и наркотики разрушают человека именяют его жизнь.Осмар Прадо родился в Сан-Паулу 18 августа 1947 года.Настоящее имя актера – Осмар ду Амарал Барбоса. В начале карьеры актер взял псевдоним– девичью фамилию матери, уроженки Испании.Осмар дебютировал в кино в 14-летнем возрасте. Впервые Прадопоявился на экранах в сериале "Матеуш Фалькони". Участие втеленовелле обеспечило Прадо хороший карьерный старт. Еще на этапе создания проектана начинающего актера посыпались предложения о работе.Сегодня в творческой копилке 74-летнего Осмара Прадо 70киноработ. Самые известные проекты актера – это вышеупомянутый "Клон"и более свежие "Железный остров" и "Дороги Индии".Прадо, несмотря на почтенный возраст, все еще активно трудится.В 2022-м на бразильские экраны выйдет ремейк теленовеллы 1990 года "Пантанал",в котором Осмару досталась одна из главных ролей.В одном из интервью звезда "Клона" призналась, чтопривыкла много работать. В творческой биографии актера было много напряженныхпериодов – он снимался в нескольких сериалах одновременно, а также успевалвыходить на театральную сцену.Осмар Прадо ведет достаточно закрытый образ жизни. Артист невлипает в скандалы, не говорит о личном. Прадо следит за здоровьем, между тем в молодости он выпивал и даже баловалсятравкой. К счастью, артист вовремя взял себя в руки."Мой отец был запойным пьяницей. Он умер в 82 годазаконченной развалиной. Да и во время подготовки к "Клону" с какимитолько алкоголиками и наркоманами я не общался! "Глобо" организоваладля меня целую серию тренингов, встреч", – рассказывал Прадо ранее.Первый брак актера с коллегой по цеху Элизабет Барбозой просуществовал14 лет. От этих отношений у Осмара есть две взрослые дочки 41-летняя Жанайна и37-летняя Таина. С наследницами у артиста хорошие отношения, они часто приезжаютк нему погостить. Между тем Прадо не скрывает, что первый брак был ошибкой. Осмари Барбоза не были счастливы, так как с самого начала не понимали друг друга.Своей настоящей любовью исполнитель роли Лобату считаетвторую супругу Ванию Пентеадо. Актер вновь женился в 1991 году. Через пятьлет после свадьбы у пары появилась дочь Луана. В этих отношениях Осмар Прадосчастлив по сей день.Отметим, сегодня в 74-летнем Осмаре Прадо сложно узнать персонажа Лобату. Артист очень изменился внешне: он похудел, стал совсем седой и отрастил окладистую бороду.