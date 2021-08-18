Владелец «АБИ Групп» отчитался о 2,73 млрд рублей заработка.

Меньше месяца остаётся до старта трёхдневного голосования, по результатам которого владимирцы выберут депутатов Госдумы. и десятки списочников. Все они представили в облизбирком сведения о доходах.Среди единороссов-списочников самым богатым стал Сергей Бородин - 7 404 187 рублей дохода за 2020 год. Он имеет доли в 11 компаниях, оформил в собственность 11 участков земли. Также у него имеется дом и земельный участок в Латвии.В рядах КПРФ лидером по заработку является главный владимирский коммунист Антон Сидорко - 2 677 437 рублей.Если не брать в расчёт Владимира Сипягина, который несколько раз заверил жителей региона, что не собирается покидать пост губернатора, то самым богатым кандидатом от ЛДПР стал Александр Пронюшкин. Его доходы составили 7 734 161 рубль. Сенатор владеет семью земельными участками, двумя квартирами, гаражом.Справедливая Россия – Патриоты – За правду. В этом политическом объединении самым состоятельным является депутат ЗС Сергей Бирюков. На его счетах за прошлый год прибавился 1 776 447 рублей. Он имеет долю в квартире.Выдвинутый «ЯБЛОКОМ» Дмитрий Кушпита заработал за год 1 246 632 рубля. Директор владимирской школы владеет квартирой и гаражом.Андрей Никольский, который идёт в Госдуму от «Коммунистической партии Коммунисты России», заработал 1 177 000 рублей. В представленных им документах указано владение двумя квартирами и долей ещё в одной.Сергей Казаков («Российская партия свободы и справедливости») - 1 101 211 рублей, два земельных участка и дом.Иван Шувалов («Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ») - 161 935 рублей, две квартиры.Владимир Трошин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») - 2 446 693 рубля, земельный участок, половина дома и половина квартиры.Александр Субботин («Партия Роста») - 6 554 832 рубля, девять участков, квартира и несколько нежилых помещений.Николай Квашенников («Партия Роста») - 9 829 722 рубля, два земельных участка, дом, гостиница, торговый центр.Илья Серегин («Новые люди») - 2 506 051 рубль.Магамед Ахматов («Родина») – автомобиль «Пежо». Ни доходов, ни недвижимости нет.Практически теже люди выдвинуты и по одномандатным округам, где наибольший доход за 2020 год у Григория Аникеева («ЕР»). Владелец «АБИ Групп» о 2,73 млрд рублей заработка.