Павел Латушко заявил, что вместо Лукашенко спасать белорусов в Афганистане пришлось украинцам.

Павел Латушко заявил, что вместо Лукашенко спасать белорусов в Афганистане пришлось украинцам.После вывода американских войск с территории и Афганистана террористическое движение "Талибан*" начало планомерно захватывать города, пока не дошло до Кабула. 15 августа столица пала, президент Ашраф Гани сбежал из страны, а правительство передало власть вооруженным сепаратистам. Под угрозой оказалось не только местное афганское население, но и иностранцы.Бывший белорусский министр и дипломат, руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко заявил, что подконтрольное "диктатору" Лукашенко МИД РБ бросил белорусов в Афганистане. Им на помощь пришли украинцы, подчеркнул политик."Сколько грязи диктатор [Лукашенко] вылил на Украину и украинцев – выливают ежедневно пропагандистские каналы. А именно Украина пришла на помощь белорусам, оказавшимся в сложной ситуации в Афганистане", – отметил Латушко.Оппозиционер раскритиковал президента Белоруссии за то, что он не пожалел денег, чтобы поднять ВВС и под принуждением посадить в Минске гражданский самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел Роман Протасевич. "Нет денег, чтобы направить самолет и эвакуировать белорусских граждан?" – задал он риторический вопрос Лукашенко.Латушко также добавил, что власти Белоруссии предложили своим гражданам самостоятельно выехать из Афганистана в Таджикистан. Политик с нескрываем сарказмам назвал эту идею "потрясающей работой белорусской дипломатии".* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.