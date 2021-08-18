Ежегодно в столице открываются 7-9 новых станций метро. О темпах развития подземки рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ежегодно в столице открываются 7-9 новых станций метро. О темпах развития подземки рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Активное строительство метро ведется по поручению мэра, отметил чиновник. "Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций", – уточнил Ликсутов.По его словам, начиная с 2011 года новые станции метро в шаговой доступности получили почти четыре миллиона москвичей. Сравниться с российской столицей по темпам строительства подземки могут только китайские города, добавил вице-мэр.Развитие Москвы без магистрального транспорта невозможно, подчеркнул заместитель градоначальника. Стоимость жилья у новых станций метро, МЦК и МЦД увеличивается на 15-25%, приводит слова Ликсутова "Интерфакс".За последние 10 лет в Москве было построено 173 километра линий метрополитена, запущено Московское центральное кольцо. Всего 88 станций и 10 электродепо.В 2019 году были открыты первые два московских центральных диаметра. В ближайшие несколько лет будут запущены еще три линии наземного метро.Крупнейшим проектом развития метро является Большая кольцевая линия. Решение о ее строительстве принял мэр Сергей Собянин в 2011 году.На БКЛ будет 31 станция, она соединит все радиальные линии подземки. Длина нового метрокольца составит 70 километров. Время в пути для пассажиров сократится на 18-20 минут.