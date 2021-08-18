Ежегодно в столице открываются 7-9 новых станций метро. О темпах развития подземки рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ежегодно в столице открываются 7-9 новых станций метро. О темпах развития подземки рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Активное строительство метро ведется по поручению мэра, отметил чиновник. "Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций", – уточнил Ликсутов.
По его словам, начиная с 2011 года новые станции метро в шаговой доступности получили почти четыре миллиона москвичей. Сравниться с российской столицей по темпам строительства подземки могут только китайские города, добавил вице-мэр.
Развитие Москвы без магистрального транспорта невозможно, подчеркнул заместитель градоначальника. Стоимость жилья у новых станций метро, МЦК и МЦД увеличивается на 15-25%, приводит слова Ликсутова "Интерфакс".
За последние 10 лет в Москве было построено 173 километра линий метрополитена, запущено Московское центральное кольцо. Всего 88 станций и 10 электродепо.
В 2019 году были открыты первые два московских центральных диаметра. В ближайшие несколько лет будут запущены еще три линии наземного метро.
Крупнейшим проектом развития метро является Большая кольцевая линия. Решение о ее строительстве принял мэр Сергей Собянин в 2011 году.
На БКЛ будет 31 станция, она соединит все радиальные линии подземки. Длина нового метрокольца составит 70 километров. Время в пути для пассажиров сократится на 18-20 минут.