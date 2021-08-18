Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут побывать на мероприятиях совершенно бесплатно.

Владимирская областная филармония присоединилась к проекту «Пушкинская карта», благодаря которому молодёжь сможет бесплатно посещать культурные мероприятия. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут побывать на спектаклях, выставках и фестивалях за государственный счёт.Старт проекта намечен на 1 сентября. Для получения электронной карты номиналом 3000 рублей необходимо установить приложение «Госуслуги.Культура».В сентябре с помощью карты владимирцы смогут приобрести билеты на три концерта.Напомним, что 8 сентября со своей программой «Любви все возрасты покорны» в учреждении выступит Владимирский русский оркестр под управлением Анатолия Антонова. Камерный струнный оркестр Александра Сонина 15 сентября сыграет «Классические миниатюры», а 23 сентября горожан ждёт концерт ансамбля «Русь» - «Россия в песнях и танцах», художественный руководитель - Николай Литвинов.