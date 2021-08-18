Проект Активный гражданин проводит новое голосование.

Проект "Активный гражданин" проводит новое голосование.Участникам голосования, запущенного проектом "Активный гражданин", необходимо выбрать самый комфортный из летних кинотеатров, расположенных в парках "Сокольники", "Фили", "Садовники", "Музеон", сад "Эрмитаж" и Парк Горького. Благодаря ответам столичные власти поймут, в каком направлении двигаться дальше.Все площадки, которые представлены в голосовании, имеют свои особенности. Например, зрительный зал в "Музеоне" вмещает 130 человек (с учетом ограничений, в обычное время – 300). Большинство фильмов здесь показывают на языке оригинала, но с русскими субтитрами.В саду "Эрмитаж" посмотреть фильмы можно на большом экране размером 20 на 10 метров, удобно расположившись на мягких пуфах. Под открытым небом могут разместиться 90 зрителей. В "Садовниках" кинотеатр небольшой – с крытым залом для 48 зрителей. Благодаря навесу здесь можно посмотреть кино даже во время дождя.Посмотреть фильм в "Сокольниках" могут до 175 человек (с учетом ограничений, в обычное время — на 349), а в "Филях" – до 80 человек (с учетом ограничений, обычно — 205 человек). Зато в последнем парке кинотеатр оформлен в экостиле.В начале июля в Парке Горького открылось пространство "Плюс Дача". Там горожане могут не только посмотреть кино в зале на 200 мест (в обычное время – 400), но и послушать живую музыку, посмотреть современные спектакли, посетить творческие встречи и заняться йогой.Участники голосования могут оценить комфортность кинотеатра в выбранных ими парках по 10-балльной шкале (10 — самая высокая оценка, один — самая низкая). Для тех, кто пока не посетил ни один из представленных кинотеатров, есть вариант "Затрудняюсь оценить".Кстати, 27 августа отмечается День российского кино. В связи с этим 28-го числа состоится ежегодная акция "Ночь кино". Мероприятия пройдут по всей России.Напомним, ранее "Дни.ру" , что жители Левобережного района Москвы выберут на сайте проекта "Активный гражданин" лучшую обновленную зону отдыха. Участникам голосования предстоит выбрать, какое место лучше – Северный речной вокзал, пляж "Левобережный" или парк Дружбы.