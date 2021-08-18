Стоимость работ составит 7 млн рублей.

Власти Петушинского района продолжают отслеживать ситуацию на Покровской свалке. Начальник управления гражданской защиты А.П. Сучков проинспектировал наличие возгораний на теле полигона при помощи дрона.Как сообщили в пресс-службе администрации района, новых очагов возгорания не обнаружено.Местные чиновники утвердили техзадание на разработку проектно-сметной документации по рекультивации объекта. Оно согласовано с ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».На проведение изысканий, подготовку документации и прохождение госэкспертизы отведено 250 дней с момента заключения контракта. Стоимость работ составит 7 млн рублей.Напомним, что покровская свалка периодически с середины апреля. В последний раз середине июля было