18.08.2021

2021-08-18 12:05:04

Неравнодушные жители Владимирской области помогли собрать деньги на протез девочке из Александрова

10-летняя школьница Катя из Александрова исполнила свою мечту.



Девочка родилась с недоразвитием правой руки. С первым пластмассовым протезом, похожим на оторванную кукольную руку, малышка отказалась ходить. Увидев по телевизору современные бионические протезы и примерив такой на выставке в Москве, девочка стала мечтать, что когда-то и она сможет пользоваться искусственной рукой почти как настоящей.



Биоэлектрический протез управляется мышцами плеча с помощью двух датчиков. Протез может "расти" вместе с ребенком благодаря своей конструкции, а значит, его хватит надолго.



Родители не могли себе позволить купить дорогостоящий протез. Они обратились в благотворительный фонд "Альта". Был объявлен сбор средств, необходимые 1 миллион 400 тысяч рублей были собраны также благодаря жителям Владимирской области.



Для Катюши изготовили протез, позволяющий сжимать и разжимать кисть за счёт нервных импульсов, а также сгибать руку в локте.



Родители девочки благодарят всех, кто оказал финансовую помощь, а девочка сможет 1 сентября пойти в школу.