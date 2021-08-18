Звонивший сообщил, что дочь пенсионера стала виновницей ДТП и, чтобы ей избежать уголовной ответственности, требуются денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы з адержали ранее судимого неработающего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионера», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что 68-летнему жителю района позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что дочь пенсионера стала виновницей ДТП и, чтобы ей избежать уголовной ответственности, требуются денежные средства. Далее трубку взяла женщина, якобы дочь заявителя, которая рассказала, что некоторое время будет в больнице и попросила передать деньги и вещи через курьера. Испугавшись за родственницу, пенсионер согласился помочь и обратился в ближайшее отделение банка для оформления кредита. Около своего дома он встретился с водителем такси и передал ему 175 тысяч рублей. Через некоторое время пожилой мужчина созвонился с родственницей и узнал, что дочь в порядке и в ДТП не попадала, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний ранее судимый неработающий мужчина, который и забирал денежные средства у водителя такси. Со слов задержанного, денежные средства он передал неизвестным лицам.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93