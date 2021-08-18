Страшная авария произошла под вечер 18 августа на судогодской объездной. О происшествии сообщили в социальных сетях. Судя по фото с места ДТП, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. От удара

Страшная авария произошла под вечер 18 августа на судогодской объездной. О происшествии сообщили в социальных сетях. Судя по фото с места ДТП, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. От удара одна из машин вылетела с трассы. Автомобили получили серьезные повреждения, по всей видимости, спасателям пришлось извлекать людей из искореженных салонов. По информации очевидцев аварии, 1