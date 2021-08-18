В столичном торговом центре между гостями столицы произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников, находясь в помещении, выстрелил из травматического пистолета...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по Красносельскому району задержаны подозреваемые в организации массовой драки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что в столичном торговом центре, расположенном на Верхней Красносельской улице, между гостями столицы произошел конфликт, переросший в драку. Один из участников, находясь в помещении, выстрелил из травматического пистолета. Никто из посетителей не пострадал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья и четверо граждан одного из регионов Российской Федерации в возрасте от 21 до 36 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Изъятый травматический пистолет направлен на исследование.По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении фигурантов уголовного дела Мещанским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60