Джо Байден поплатился за решение вывести американские войска из Афганистана.

Джо Байден поплатился за решение вывести американские войска из Афганистана.Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации. Согласно данным Reuters и социологической службы Ipsos, еще 13 августа работой политика были довольны 53% совершеннолетних американцев, а сейчас – всего 46%.Такое падение связывают с событиями в Южной Азии. Напомним, Байден решил вывести американских военных из Афганистана, после чего исламистское движение "Талибан"* начало наступление на Кабул. 15 августа стало известно, что талибы заняли столицу, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.Бывший лидер США Дональд Трамп считает, что Джо Байден должен уйти в отставку, поскольку тот подверг Америку унижению. В эфире телеканалаFox News предприниматель заявил, что случившееся в Афганистане десятилетия будет влиять на международные отношения.Ранее "Дни.ру" о том, что Джо Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана. Хозяин Белого дома считает, что Вашингтон добился свой цели. По словам американского лидера, перед военной миссией стояла задача не допустить терактов на территории США.* Террористическая организация, запрещенная в России