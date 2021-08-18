В рамках подведения итогов работы Росреестра за первое полугодие 2021 года руководитель ведомства Олег Скуфинский провел совещание с заместителями руководителя и начальниками структурных ..

В рамках подведения итогов работы Росреестра за первое полугодие 2021 года руководитель ведомства Олег Скуфинский провел совещание с заместителями руководителя и начальниками структурных подразделений, в ходе которого обсуждалась реализация основных стратегических направлений развития ведомства.Одним из первых шагов на пути создания национальной системы пространственных данных станет реализация эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), который позволит гражданам, государству и бизнесу получать наиболее полную информацию об определенной территории, в том числе для строительства жилья и предоставления земельного участка, а также вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты.В настоящее время завершено создание координационных структур, совместно с федеральными и региональными органами власти проведена системная работа по подготовке данных и информационных систем для интеграции в ЕИР. Полностью выполнены работы по созданию Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) на субъекты РФ, участвующие в эксперименте (Республика Татарстан, Пермский край, Иркутская область, Краснодарский край). В указанных регионах организована работа по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями.Разработан макет интерфейса платформы, ресурс запущен в тестовом режиме. Также в режиме теста функционируют сервисы «Земля для стройки» и «Анализ состояния и использования земель», разработанные в рамках эксперимента. Сформирована модель сервиса «Земля просто».Руководитель Управления Алексей Сарыгин отмечает, что на территории Владимирской области оперативным штабом при Управлении Росреестра по Владимирской области в настоящее время определены земельные участки для включения в созданный Росреестром интернет-сервис по поиску и покупке земли под строительство жилья - «Земля для стройки».В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и администрацией Владимирской области подписано Соглашение о взаимодействии для реализации проекта «Земля для стройки».Согласно Соглашению администрация Владимирской области предоставляет в Росреестр сведения об указанных выше земельных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, информация о которых размещается на публичной кадастровой карте.По итогам завершения эксперимента будет принято решение о масштабировании ресурса на всю страну.