В январе 2001 года, на Ярцевской улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием токсичных веществ, задержанные совершили в отношении потерпевшей насильственные действия...

«Сотрудники Московского уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в совершении убийства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В январе 2001 года в территориальный отдел полиции поступила информация об исчезновении 23-летней девушки. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ «Убийство».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены и в августе 2021 года задержаны на территории Московской области и г. Москвы трое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет.Оперативниками установлено, что в январе 2001 года, на территории торгового центра на Ярцевской улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием токсичных веществ, задержанные совершили в отношении потерпевшей насильственные действия. С целью скрыть совершенное преступление, они нанесли жертве множественные телесные повреждения, после чего сломав шею, скинули в канализационный коллектор, расположенный рядом с местом совершения преступления. От полученных травм девушка скончалась.Расследование продолжается.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70