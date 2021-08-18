Полицейские проинформировали жителей районов о типичных сезонных правонарушениях и видах дистанционных преступлений...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с членами Общественного совета при УВД по ЗАО на постоянной основе организовывают и проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан и информирование о дистанционных мошенничествах, а также различных видах краж.В рамках проведения профилактической работы участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Филевский парк г. Москвы старший лейтенант полиции Денис Ковалюк и участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Кунцево г. Москвы лейтенант полиции Владимир Пискунов провели с гражданами пенсионного возраста и ветеранами разъяснительную работу. Они проинформировали жителей районов о типичных сезонных правонарушениях и видах дистанционных преступлений.Участковые подробно рассказали жителям района о том, под какими предлогами чаще всего мошенники связываются с гражданами с помощью современных средств связи и сети Интернет, а также о том, как они используют различные психологические приемы, чтобы войти в доверие к людям преклонного возраста. Полицейские рекомендовали не терять бдительности при поступающих звонках от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков, социальных служб и иных организаций. Пояснили, что крайне важно сразу перепроверять всю информацию, поступающую от неизвестных.В завершении беседы Денис Ковалюк и Владимир Пискунов вручали пожилым людям памятки с описанием наиболее распространенных схем мошенничества и телефонами отдела полиции. Жители прислушивались к словам участковых, благодарили за важную, своевременную информацию и проявленную заботу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93