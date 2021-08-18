Фигурант уголовного дела находясь у подъезда дома на Изумрудной улице, применил к женщине физическую силу, схватив ее за шею, после чего пытался изнасиловать...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по СВАО и ОУР ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы задержан 38-летний мужчина по подозрению в попытке изнасилования.Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела в ночное время 16 августа, находясь у подъезда дома на Изумрудной улице, применил к 37-летней женщине физическую силу, схватив ее за шею, после чего пытался изнасиловать, однако не довёл свой преступный умысел до конца и скрылся.Потерпевшая обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого у станции метро «Бабушкинская». Им оказался 38-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.Устанавливается причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29