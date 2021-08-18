Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 20 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Способы ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 20 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Способы получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости».На вопросы граждан ответит начальник Гусь-Хрустального отдела Управления Росреестра по Владимирской области Киселева Любовь Яковлевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49241) 2-79-00.