В России осенью среди вакцинированных от коронавируса разыграют призы по 100 тысяч рублей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Розыгрыш начнется 1 сентября и продлится до 1 декабря. Ожидается, что с помощью алгоритма случайной выборки определят тысячу победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей.О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг, деньги поступят победителям на карты Мир. Для этого им необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение шести месяцев.