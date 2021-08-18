В России осенью среди вакцинированных от коронавируса разыграют призы по 100 тысяч рублей.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Розыгрыш начнется 1 сентября и продлится до 1 декабря. Ожидается, что с помощью алгоритма случайной выборки определят тысячу победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей.
О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг, деньги поступят победителям на карты Мир. Для этого им необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение шести месяцев.