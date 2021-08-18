18.08.2021

2021-08-18 16:15:05

Суздальские клады открыли финскую предысторию древнего города

В столице представлены древние клады, обнаруженные учёными Института археологии Российской Академии наук во время Старорязанской и Суздальской экспедиций этого года. Какие тайны открывают они учёным - расскажет Мария Платанюк.



Новая страница в истории знаменитого Суздальского Ополья. И вместе с тем- яркий образец мастерства древних ювелиров. Клад- комплекс женских поволжско-финских украшений был скрыт на территории одного из древних поселений на правобережье Нерли.



Предметы из цветного металла изготовлены в технике литья. Клад, по словам археологов, "только что извлечён из культурного слоя". Это неожиданная находка двадцатого сезона полевых работ суздальской экспедиции. По мнению Николая Макарова, директора Института Археологии Российской Академии Наук, "ценные предметы, намеренно сокрытые в древности- источники ОСОБОГО качества".



Конкретно эта находка приоткрывает завесу над финской "предысторией" Суздальского Ополья. Очага культуры и расселения.



Николай Макаров, директор Института Археологии РАН:



- Суздаль- это древнерусский город и в этой ипостаси, в этом статусе он всем хорошо знаком, но присутствие финских древностей середины первого тысячелетия под Суздалем- это большая неожиданность, это такой новый штрих к его предыстории, новая совершенно тема. И сами находки, конечно, очень яркие памятники финской культуры.



Обнаруженные украшения относятся к традиционному женскому костюму, характерному для культуры поволжских финнов.



Ажурная застёжка, браслеты из бус и пронизок. Часть клада- и металлическая чаша с петлевидной ручкой. Её происхождение ещё предстоит выяснить. Но археологи предполагают: это "ближневосточный импорт". Каждый из предметов- археологическая жемчужина. Презентовали их в Москве в Доме Российского военно-исторического общества.



Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, член правления Российского исторического общества:



- Мы можем любую гипотезу проверить на фактах, причём это такие факты, с которыми спорить невозможно.



Особенно интересен учёным распавшийся головной убор, состоящий из множества элементов.



Спиральные пронизки, обоймицы, накладки, привески. Вероятно, эти литые привески- уточки украшали височные кисти убора . В Суздальском Ополье такие "уточки" найдены впервые. Образ водоплавающей птицы был широко распространён в металлопластике культур Волго-Уралья. Изображения птиц связывают с мифологическим сюжетом о сотворении мира, общим для многих финно-угорских культур. Артефакты помогут подробнее изучить историю и характер освоения Суздальского Ополья.



Николай Макаров, директор Института Археологии РАН:



- Мы можем думать, с какими историческими событиями они связаны. Почему эти финские племена с востока продвинулись в Суздальское Ополье. Это одна из самых западных точек.



Русские летописи сохранили название одной из групп поволжско-финских племён- "меря". Традиционно считается, что меряне были предшественниками славян на территории Северо-Восточной Руси. Учёные подчеркивают: суздальская находка - новый, значительный вклад в этнокультурную картину исторической земли между Волгой и Клязьмой.



Мария Платанюк, Вести- Владимир.