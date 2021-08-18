Местная жительница, знавшая, где родственники хранят деньги, похитила наличные, чтобы купить себе телефон.

В отделение МВД России по Селивановскому району обратился 62-летний местный житель, сообщивший о пропаже денег. Мужчина пояснил, что хранил 7 000 рублей наличными у себя дома.Сотрудники полиции в ходе опроса установили, что посторонних лиц в жилище не было.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи полицейские задержали 31-летнюю дочь потерпевшего.Женщина, не имеющая постоянного источника дохода, созналась в краже, пояснив, что деньги ей потребовались для покупки нового мобильного телефона.Следователями Отд МВД России по Селивановскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).