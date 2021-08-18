Серьезная авария произошла на трассе Карабаново-Махра. Автомобиль такси вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации владимирской Госавтоинспекции, таксист, находясь в

Серьезная авария произошла на трассе Карабаново-Махра. Автомобиль такси вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации владимирской Госавтоинспекции, таксист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области На 2 километре автодороги Карабаново- Махра водитель автодороги водитель Фольксваген Поло