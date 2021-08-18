Ожидается усиление порывов ветра, до 20 метров в секунду.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. В отдельных районах прогнозируется град. Усиление порывов ветра - до 20 метров в секунду.В МЧС напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП, повреждением сельскохозяйственных культур.Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.