На базе павильона «Музей советского детства» открылась новая выставка.

Во Владимире в Центральном парке культуры и отдыха на базе «Музея советского детства» открылась новая экспозиция, посвящённая советской милиции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.«Участники военно-исторического клуба «Владимирская милиция» до мелочей воссоздали опорный пункт. Посетители могут увидеть экспонаты ушедшей эпохи, услышать про них много интересных фактов и даже пообщаться с милиционером. Владимирцам и гостям города предложат попробовать свои силы в сборке и разборке пистолета и автомата, попытаться снять с себя наручники, а также примерить форму сотрудника», - рассказали в горадминистрации.Режим работы выставки в будни: 11.00-19.00. В выходные: 11.00-20.00. В понедельник и вторник павильон закрыт.Дополнительная информация опубликована на парка, в группе , а также доступна по телефону: 8-(4922) 53 22 78.