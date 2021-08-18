В августе-сентябре в Вязниковском районе после капремонта откроются ещё два сельских медучреждения – в деревнях Эдон и Медведево.

В Вязниковском районе за 1,2 млн рублей капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт деревни Большевысоково. ФАП располагается на первом этаже многоквартирного дома. Помещения не ремонтировались 20 лет.Здесь заменены системы электро- и водоснабжения, противопожарная сигнализация, окна и двери, а также вход. Появился пандус и кнопка вызова медперсонала.С 2004 года заведующей работает медик Марина Шелепаева. Медпункт обслуживает 227 человек, в том числе 31 ребёнка.«Гипертонический криз, высокая температура, боли в сердце, бытовая травма – по всем вопросам жители деревни обращаются к Марине Витальевне. Она окажет доврачебную помощь, проведёт диагностику, выпишет направление к врачу», - отметила главный врач Вязниковской районной больницы Светлана Максимова.Добавим, что в августе-сентябре в Вязниковском районе после капремонта откроются ещё две сельских больницы – в деревнях Эдон и Медведево.