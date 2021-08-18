На мужчину завели уголовное дело.

По материалам проверки, проведённой Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой в сфере электроэнергетики, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.С июля 2019 года по май 2021 года индивидуальный предприниматель, обманув руководителей образовательных учреждений Гусь-Хрустального, заключил с ними договоры на проведение испытания электроустановок.«Введённые в заблуждение руководители передавали ему деньги, полагая, что работа выполнена качественно и официальным лицом. Ущерб, нанесённый 31 организации, превысил 342 тысячи рублей», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.Для прикрытия злоумышленник имел свидетельство о регистрации лаборатории ООО «Эпос плюс», договор о совместной деятельности, свидетельство «Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний» о поверке тестера, а также поддельное удостоверение о праве на проведение специальных работ.По результатам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об уголовном преследовании за подделку документов.Главе Гусь-Хрустального внесено представление об устранении нарушений в учебных заведениях. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.