Его вернули на постамент в сквере у школы №10.

В Гусь-Хрустальном на постамент в сквере у школы №10 вернули памятник Феликсу Дзержинскому. На минувшей неделе состоялось открытие монумента.В середине мая 2020 года его демонтировали и отправили не реставрацию. При этом мэрия провела опрос в соцсетях о целесообразности возвращения «Железного Феликса» в парк. Вместо него предлагалось установить памятник учителю, но большинство проголосовавших высказались за революционера. Интересно, что ещё один городской памятник государственному деятелю стоит у стекольного завода.Напомним, что Феликс Дзержинский стоял у истоков создания лагерей для политзаключённых, был главой ВЧК – одного из первых репрессивных органов коммунистической власти, пришедшей на смену Временному правительству в 1917 году.