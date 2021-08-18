По предварительным данным, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей...

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с оперативниками Московского уголовного розыска и их коллегами из Северо-Восточного и Западного административных округов столицы задержаны участники организованной группы, подозреваемые в хищении денежных средств пенсионеров.Установлено, что злоумышленники разработали схему хищения денег пожилых граждан по принципу финансовой пирамиды. Находясь в одном из бизнес-центров, они обзванивали потерпевших и предлагали им вступить в инвестиционный потребительский кооператив. Также сообщники обещали помочь людям вернуть деньги, вложенные ими в микрофинансовые организации. В действительности деньги доверчивых вкладчиков похищались.По предварительным данным, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и десять соучастников.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ, соединенные в одно производство.В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время четверо задержанных заключены под стражу. В отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк