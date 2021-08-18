На происшествие выезжали 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.

Ночью 18 августа в 00-31 в СНТ «Кольчугино» на 9-ой линии, у дома №372 сгорел автомобиль.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение машины по всей площади.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, сотрудники ведомства ликвидировали пламя на площади 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На происшествие выезжали 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.Дознаватели устанавливают причину произошедшего.