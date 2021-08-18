Помер мужик, попал в рай. В раю ангелы ходят, песни поют. И тут увидел чертей на тачанке, те ему говорят:
- Поехали с нами в ад! У нас вина море и девки голые!
Ну он подумал и попросил Всевышнего посмотреть. Тот подумал и отпустил его на время. И точно получил мужик все 105 удовольствий и все на халяву. Приходит мужик опять к Всевышнему и говорит:
- Отпусти меня насовсем!
Тот подумал и отпустил. Как мужик обратно в ад попал, его черти стали в котлах варить и на сковородках жарить, а он им и орет:
- Мужики! Я же свой, я же у вас уже был!
А они ему:
- Ты не путай туризм с эмиграцией!
еще анекдот!