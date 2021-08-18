18.08.2021

2021-08-18 18:35:05

В садовом товариществе во Владимирской области ночью сгорел автомобиль

В садовом товариществе Кольчугинского района сегодня ночью загорелся автомобиль.



В 00-31 18 августа 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре по адресу: Кольчугинский район, СНТ «Кольчугино», 9 линия, у дома 372.



Сообщили о пожаре поздно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автомобиль горел по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 6 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.



На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.