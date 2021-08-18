Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до двух лет тюрьмы.

В Селивановском районе дочь украла у отца 7000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В местную полицию обратился 62-летний местный житель, сообщивший о пропаже наличных, которые хранились дома. Опрашивая потерпевшего, оперативники пришли к выводу, что преступником является кто-то из близких. В результате по подозрению в краже была задержана его 31-летняя дочь.Женщина призналась, пояснив, что деньги потребовались для покупки нового мобильного телефона.Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до двух лет тюрьмы.