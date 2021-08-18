Пешеход получил серьезные травмы головы и впал в кому. Об аварии сообщают в региональном УМВД. ДТП произошло днем в селе Павловское. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика

Пешеход получил серьезные травмы головы и впал в кому. Об аварии сообщают в региональном УМВД. ДТП произошло днем в селе Павловское. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика МАН сбил пожилого пешехода, который переходил трассу по нерегулируемому переходу. У 70-летнего пенсионера диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также перелом лобной кости. Он впал в