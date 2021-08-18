Новая вертолётная площадка, построенная на базе ОДКБ приняла первого неотложного пациента. Оказание экстренной специализированной медицинской помощи потребовалось 16-летнему подростку, ..

Новая вертолётная площадка, построенная на базе ОДКБ приняла первого неотложного пациента. Оказание экстренной специализированной медицинской помощи потребовалось 16-летнему подростку, получившему тяжёлую травму.«Сегодня столичная авиамедицинская бригада из Областной детской клинической больницы во Владимире эвакуировала пациента в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известной как клиника доктора Рошаля», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.Как рассказала и.о. главного врача ОДКБ Елена Савельева, несмотря на то, что объект ещё не введён в эксплуатацию, диспетчер санавиации дал разрешение на посадку вертолёта.Завершить приёмку объекта планируется в ближайшее время. Размеры объекта - 30 на 30 метров. Посадки и взлёт будут доступны как днём, так и ночью. Площадка оснащена системой освещения и сигнальными маяками.Напомним, что уже вторая по счёту вертолётная площадка. Первую ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года на базе ОКБ. Владимирская авиамедицинская бригада уже совершила 67 вылетов. На борту летательного аппарата работают врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. По воздуху было Обслуживанием вылетов занимаетсяВ настоящее время прорабатывается вопрос строительства третьей вертолётной площадки во Владимире.