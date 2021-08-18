Прокуратура области начала проверку по факту ранения 10-летнего ребенка из пневматического оружия. Инцидент произошел в Коврове в июле, однако общественность об этом узнала только на этой

Прокуратура области начала проверку по факту ранения 10-летнего ребенка из пневматического оружия. Инцидент произошел в Коврове в июле, однако общественность об этом узнала только на этой неделе. По информации пресс-службы владимирской полиции, вечером 7 июля, четверо мальчишек гуляли в гаражах на улице Еловой. Они услышали хлопок. А затем один из ребят почувствовал боль в теле.