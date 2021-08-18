Злоумышленник похитил из пяти сетевых магазинов спиртное на сумму около 60 000 рублей.

В УМВД России по городу Владимиру обратились представители сетевых магазинов, сообщившие о хищении товара. При проверке сообщений было установлено, что в течение нескольких часов неизвестный мужчина посетил пять торговых точек, в каждой из которых похищал дорогостоящее спиртное.Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 60 000 рублей.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проделанной работы был установлен автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Однако, выяснилось, что транспортное средство было арендовано.В ходе розыскных мероприятий оперативные сотрудники установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Москвы.Мужчина был задержан и сознался в хищениях. Противоправные поступки он объяснил ссорой с девушкой.Похищенный алкоголь фигурант выпил.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.