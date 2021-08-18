Детектив продал клиенту подслушивающую розетку. Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор 36-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном обороте специальных технических

Детектив продал клиенту подслушивающую розетку. Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор 36-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как установил суд, минувшей весной мужчина занимался детективной деятельностью. Для своего заказчика детектив купил через Интернет у неустановленного лица подслушивающее устройство, замаскированное под розетку электросети. Клиенту он продал