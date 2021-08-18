Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве.

Бывший заместитель директора ГБУЗ ВО «МИАЦ» предстанет перед судом за хищение бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Следком и ФСБ завершили расследование дела в отношении чиновника. Он обвиняется в мошенничестве и присвоении, совершённом с использованием служебного положения.«Введя в заблуждение директора учреждения, подозреваемый получил разрешение на совмещение работы в должности аналитика в отделе обучения и развития персонала, установив себе за это определённую доплату. С октября 2019 года по июль 2020 года, не выполняя трудовые обязанности по совместительству, он получил более 700 тысяч рублей зарплаты», - делятся подробностями дела в Следственном Комитете.Кроме того, в отсутствии руководителя, фигурант присвоил более 100 тысяч рублей, подписав приказы о выплате себе повышенных стимулирующих выплат.Свою вину бывший госслужащий признал полностью, в содеянном раскаялся. Ущерб возмещён в полном объёме.Дело передано Октябрьский районный суд Владимир для рассмотрения.