Бывший заместитель директора «МИАЦ» («Медицинский информационно-аналитический центр» Владимирской области) предстанет перед судом за хищение денег из бюджета. Его обвинили по двум статьям

Бывший заместитель директора «МИАЦ» («Медицинский информационно-аналитический центр» Владимирской области) предстанет перед судом за хищение денег из бюджета. Его обвинили по двум статьям – мошенничество и присвоение денег, совершенное с использованием служебного положения. По версии следствия, обвиняемый введя в заблуждение директора учреждения получил разрешение на совмещение работы по должности аналитика в отделе обучения и развития персонала,