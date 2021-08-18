Ему грозило до 4 лет колонии.

Октябрьский районный суд Владимира оштрафовал 36-летнего местного жителя на 40 тысяч рублейМатериалы дела были собраны региональным УФСБ и переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Мужчину обвиняли по статье «Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации».Весной владимирец купил устройство через интернет у неизвестного человека. Оно было замаскировано под электрическую розетку. «Шпион» использовал «жучок» для детективной работы. Впоследствии он продал его за 30 тысяч рублей. В этот момент его и поймали.Подозреваемый признал свою вину. В результате правосудие оставило его на свободе, постановив взыскать вышеуказанную сумму.Приговор в законную силу пока не вступил.