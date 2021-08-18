Цена взрослого билета составит 200 рублей.

Во Владимире после согласования всех нюансов проведения матча группового этапа Кубка России принято решение о допуске на стадион 1122 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Торпедо».«Среди них: болельщики обоих клубов, официальные представители РФС, ФНЛ и ФНЛ-2, журналисты», - пояснили в клубе.Стоимость входного билета для взрослых составит 200 рублей.Стоимость детского билета, до 12 лет в сопровождении родителей, - 50 рублей.«Об условиях их приобретения будет объявлено дополнительно», - резюмировали в стане чёрно-белых.Напомним, что, победив «Волну» в стадии 1/64, торпедовцы пробились в групповой этап соревнований. Автозаводцы примут на своём поле «Камаз» из Набережных Челнов. Игра состоится 25 или 26 августа.