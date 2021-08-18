С начала года на водоёмах региона погибли уже 36 человек.

Купание в необорудованном месте привело к гибели человека в микрорайоне Мостострой. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Вечером 17 августа спасателям поступило сообщение о том, что на озере Плавучем утонул мужчина.На место выехали сотрудники полиции и владимирского поисково-спасательного отряда. Во вторник поиски утопленника не принесли результатов. Работы были продолжены утром 18 августа.В результате из воды было извлечено тело утонувшего 20-летнего парня. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.Добавим, что с начала года на водоёмах региона погибли уже 36 человек.