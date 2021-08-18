Представители городского управления ЖКХ, управляющих организаций и жители рассказали о том, как совместными усилиями они делают свои дома уютнее и приятнее для жизни. Основные ..

Представители городского управления ЖКХ, управляющих организаций и жители рассказали о том, как совместными усилиями они делают свои дома уютнее и приятнее для жизни.Основные критерииЗаместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Поваров напомнил, что в этом году конкурс проводили в 2-х номинациях:«Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2021 году среди домов, введённых в эксплуатацию до 31.12.2015 включительно» и «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2021 году среди домов, введённых в эксплуатацию с 01.01.2016 по настоящее время». Всего на конкурс подали заявки от 29 многоквартирных домов. Районный этап преодолели 13 из них. Вот среди этих домов конкурсная комиссия и выбирала лучшие дома, руководствуясь системой жёстких критериев.Михаил Поваров пояснил, что это - уже традиционный городской конкурс, который проводят по инициативе главы города Владимира Андрея Шохина. Цель «соревнования» - стимулировать повышение качества содержания жилищного фонда. Это в итоге улучшает условия проживания владимирцев в этих домах.Для успешного участия в конкурсе необходимо, чтобы в хорошем техническом состоянии были основные строительные конструкции и элементы здания, места общего пользования (чердаки, подвалы, внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование), подъезды, придомовая территория. В домах-конкурсантах должны проводить энергосберегающие мероприятия и применять инновации, во дворах - устанавливать контейнерные площадки закрытого типа и т. д. Ещё один из важных конкурсных критериев -отсутствие задолженности по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.«Секреты победы»Домом № 4 по ул. Мира управляет ООО «Содружество». Его руководитель Алексей Романов «секретом победы» считает активность самих жителей и успешную совместной работу с застройщиком по своевременному выполнению гарантийных обязательств. В доме провели работы по повышению эффективности теплового узла, что снизило платежи на отопление. Входные группы и лифты специально оборудовали с учётом интересов маломобильных граждан. По периметру дома установили систему видеонаблюдения, оборудовали детскую и контейнерную площадки. Жильцы заботливо и с любовью высадили во дворе дома цветы и кустарники.Жительница дома Елена Золина добавила, что у жильцов дома есть чат, в котором они решают все общедомовые проблемы. Она довольна, что руководство управляющей организации в любое время суток на связи с жителями и Советом дома. Все их просьбы и пожелания решают оперативно.Дом № 27 по Октябрьскому проспекту победил в номинации «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2021 году среди домов, введённых в эксплуатацию до 31.12.2015 включительно». Это уже второй успех жителей, ТСН «Вишнёвый сад» и управляющей компании ООО «Слово и дело» (впервые дом победил в 2018 году).Поддерживать и поощрятьПредседатель ТСН Елена Шидловская рассказала, что за прошедшие 3 года в доме полностью заменили детскую площадку, сделали новые входные группы у подъездов, обустроив пандусы для родителей с колясками и маломобильных граждан, капитально отремонтировали кровлю, полы и освещение в подъездах, во дворе высадили деревья, кустарники и цветы.Заместитель руководителя ООО «Слово и дело» Надежда Панкратова рассказала, что жильцы дома эффективно используют общедомовую собственность, что даёт возможность улучшать качество жизни людей. Надежда Панкратова считает, что муниципальный конкурс «Лучший дом» стал эффективным инструментом, который поддерживает и поощряет жителей, заинтересованных в создании комфорта, уюта и безопасности в своих домах.