Они были обнаружены в четырех городских магазинах.

В четырёх владимирских магазинах обнаружено и изъято 1564 пачки контрафактных сигарет. Об этом сообщили во Владимирской таможне.Выявлены нарушения в маркировке табачной продукции. По этикеткам специалисты предположили, что товар произведён в Белоруссии.«Акцизные марки либо отсутствуют, либо имеют признаки подделки. На пачках нанесены QR-коды-имитаторы. Такая продукция запрещена к ввозу и продаже на территории России» - рассказала замначальника таможни, начальник службы контроля Ольга Большакова.«Левые» сигареты и собранные материалы переданы в полицию для принятия процессуального решения.