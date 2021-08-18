Авария произошла в Суздальском районе.

В Суздальском районе грузовик «MAN» сбил пенсионера на пешеходном переходе. Авария произошла в селе Павловское на 261 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».В УМВД России по Владимирской области пояснили, что под колёса фуры попал 70-летний мужчина, который переходил дорогу по «зебре». Известно, что за рулём автомобиля находился 29-летний водитель.Пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кома второй степени, перелом лобной кости, тупая травма живота и рана правого века.По факту ДТП проводится проверка.